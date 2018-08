Jaki alarmuje o skandalu i oskarża PO. Burmistrz o trefnej umowie: Zawarł ją polityk PiS

dziadekjam 2 godziny temu Oceniono 41 razy 19

"Na jego wpis szybko zareagował burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski. Jak napisał, umowa z projektantem została zawarta i rozliczona w 2009 roku, czyli w czasie, kiedy burmistrzem Woli był Zdzisław Sipiera, należący do Prawa i Sprawiedliwości."

==========================================

I co z tego, że decyzja PiSiora.

Winna HG-W i wina Tuska...

Upały to bteż wina Tuska, a o pożarach lasów nie wspomnę...... .