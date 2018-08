Bosak spędził "weekend wyłącznie wśród Polaków". Wrócił do Warszawy i srogo się rozczarował

Krzysztof Bosak, który w latach 2005-2006 był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, nie po raz pierwszy dzieli się w mediach społecznościowych swoimi poglądami. Były posłem tym razem podzielił się wrażeniami z pobytu pod Biłgorajem, gdzie spędził weekend - jak sam podkreśla - wyłącznie wśród Polaków.

"Tak już się od tego odzwyczaiłem, żyjąc w centrum Warszawy, że czułem się jakbym wyjechał zagranicę" - napisał Bosak. Tym samym działacz polityczny odniósł się w do wpisu Cezarego Kaźmierczaka, który w swoim zauważył, jak wielokulturowym miastem staje się Warszawa.

W jednym z komentarzy Kaźmierczak- dawniej opozycjonista, dziś prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców - dodał, że obcokrajowcy mieszkający w stolicy są w pełni zasymilowani z warszawiakami.

Tymczasem sytuację inaczej widzi Krzysztof Bosak. I domaga się powrotu do "Polski jagiellońskiej". "Trzeba kilkukrotnie obniżyć odsetek etnicznych Polaków wśród tutejszych mieszkańców i rządy prawicy to zrobią. W końcu o tym mówili w kampanii i po to wygrali wybory. To nam obiecali" - pisze.

Pod jego wypowiedzią pojawiło się sporo negatywnych komentarzy. Zarzucono mu m.in. skrajny nacjonalizm. Jeden z użytkowników nazwał go "rasistą i niebezpiecznym człowiekiem". Byli również i tacy, którzy bronili wypowiedzi Bosaka lub zgadzali się z jego obserwacjami.