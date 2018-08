PiS może wygrać wybory do sejmików. To one decydują o setkach milionów i funduszach unijnych

W wyborach samorządowych 2018 poza radami miast i gmin czy burmistrzami wybierzemy też sejmiki wojewódzkie. Kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, śląskie, wielkopolskie - to niektóre z województw, w których PiS ma największe poparcie do sejmików wg sondażu wyborczego. Opisywane przez Oko.press badanie przeprowadzono pod koniec kwietnia na zlecenie SLD.

Obecnie PiS jest największym ugrupowaniem w pięciu sejmikach. Według sondażu partia w wyborach samorządowych 2018 byłby na pierwszym miejscu w 12 województwach. Nie we wszystkich przypadkach oznacza to automatycznie większość. Więcej mandatów mogłaby w niektórych sejmikach mieć opozycja, pod warunkiem, że doszłoby do stworzenia bardzo szerokich koalicji.

Sejmiki są jedną z mniej znanych instytucji samorządowych, o czym mówiło się już przy okazji poprzednich wyborów. W 2014 roku prawie 20 proc. głosów w wyborach do sejmików była nieważna (dla porównania w wyborach parlamentarnych w 2015 roku odsetek głosów nieważnych wyniósł 2,5 proc.). - Polacy ewidentnie nie czują tych wyborów. Nie rozpoznają ludzi, na których głosują, nie wiedzą czym zajmuje się sejmik - komentował wtedy Filip Pazderski, analityk Instytutu Spraw Publicznych, w serwisie "Nowej Trybuny Opolskiej". Z kolei dr Jacek Kucharczyk cytował na antenie TVN24 badania, wg których w 2010 roku tylko 7 proc. respondentów wiedziało, że w wyborach samorządowych wybiera też radnych sejmiku.

Wybory samorządowe 2018. Miliony w rękach sejmików

Choć sejmik nie jest kojarzona instytucją, to nie jest ona pozbawiona znaczenia. Przede wszystkim ze względu na to, jakimi pieniędzmi dysponuje.

Sejmiki uchwalają budżetu województw, które wynoszą miliardy złotych (np. planowane wydatki woj. wielkopolskiego w tym roku to 1,9 mld zł, a .łódzkiego - 968 mln zł). Pieniądze trafiają na granty, dofinansowanie instytucji, budżet obywatelski, remonty, inwestycje, służbę zdrowia. Miliony złotych są przeznaczane na kulturę - i radni decydują, które instytucje i inicjatywy wesprzeć, a które nie. Z budżetu bywają finansowane programy in-vitro.

Sejmik decyduje o inwestycjach ważnych w skali województwa - nie oznacza to jednak, iż są to sprawy odległe. Jeśli przebiegająca obok naszej posesji droga jest drogą wojewódzką, to pieniądze na jej remont przyznaje sejmik. Jeśli potrzebujemy leczenia specjalistycznego - możliwe, że trafimy do szpitala wojewódzkiego.

W unijnym budżecie na lata 2014-2020 Polska otrzymuje 82,5 mld europ w ramach polityki spójności. Prawie 40 proc. tej kwoty - 31 mld euro - jest rozporządzane właśnie przez sejmiki. Najwięcej - 3,5 mld - trafia do woj. śląskiego. Siedem innych województw ma ponad 2 mld euro. To sejmiki decydują, na co pójdą unijne miliardy. Może to być infrastruktura, uczelnie, koleje regionalne. szpitale, energetykę. Dofinansowania z funduszy trafiają do firm.

Kompetencje sejmiku nie ograniczają się rozporządzania pieniędzmi. Sejmik m.in.:

uchwala plan zagospodarowania przestrzennego,

uchwala lokalne podatki i opłaty (w granicach ustawowych),

podejmuje decyzje w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania,

podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów

i studentów

Samorząd wojewódzki ma udział w wielu jednostkach organizacyjny i spółkach. To m.in. biblioteki, centra kształcenia, koleje regionalne, instytucje kultury, muzea, lotniska, ośrodki ruchu drogowego itd.