Guma do żucia powodem agresji kierowcy z Wadowic. Efekt? Złamana kość ręki i przedramienia

Do incydentu doszło w niedzielne popołudnie w miejscowości Zasole w Gminie Brzeszcze w powiecie oświęcimskim.

51-letni mieszkaniec Wadowic, jadąc samochodem marki Toyota, w pewnej chwili dostrzegł, że z poprzedzającego go samochodu marki Fiat Panda, dziecko wyrzuciło zużytą gumę do żucia. Guma uderzyła w szybę toyoty, co wzburzyło wadowiczanina. Znacznie przyspieszył, wyprzedził fiata, a następnie zatrzymał się na środku jezdni.

37-letni mieszkaniec Oświęcimia, który kierował fiatem, również się zatrzymał. Widząc jednak zmierzającego w jego kierunku, zdenerwowanego mężczyznę, jednym przyciskiem zaryglował drzwi pojazdu, uchylił jedynie szybę, aby móc dowiedzieć się, co wywołało wzburzenie mężczyzny.

Złamanie kości ręki i przedramienia

Kierowca toyoty zaczął szarpać za drzwi pojazdu i w dosadnych słowach przekazując informację na temat wyrzuconej gumy do żucia, która znalazła się na jego pojeździe. Następnie widząc, że oświęcimianin wyjął telefon komórkowy, aby powiadomić policję, chwycił jego lewą rękę i ją wykręcił powodując złamanie kości ręki i przedramienia.

Policję wezwała podróżująca wraz z 9-letnim dzieckiem znajoma napadniętego kierowcy. Szczegóły sprawy zostaną wyjaśnione w toku prowadzonego dochodzenia.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa: stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl, na którą można przesyłać filmy zawierające rażące naruszenia przepisów kodeksu drogowego, jak również zawierające przejawy agresji ze strony kierowców.

Podobne adresy mejlowe działają w komendach wojewódzkich w całym kraju.