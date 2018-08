Obok ich domu jest strzelnica. W budynek trafiają kule. "Nasze życie jest zagrożone"

buzhidao pół godziny temu Oceniono 9 razy 1

Oczywiście ani słowa co było wcześniej: zabudowa mieszkalna czy strzelnica, w jakiej odległości itd. I co ma do tego strzelanie serią, że to niby wpływa na zasięg strzału? No i skoro zakazano broni długiej na osiach, z których potencjalnie kule mogą dolecieć do posesji to chyba problem rozwiązany?