Bomba lotnicza w Głogowie. Zarządzono ewakuację mieszkańców z zagrożonego obszaru

W związku ze znalezieniem 250 kg bomby lotniczej w Porcie Kolegiackim urząd miejski w Głogowie organizuje w czwartek ewakuację mieszkańców z obszaru Ostrowa Tumskiego.

Poniżej szczegółowy wykaz instytucji i budynków objętych ewakuacją.

- Dom Uzdrowienie Chorych,

- Marina – ewakuacja pracowników i gości.

- Kompleks szkół „Certus”

- Kolegiata,

- Budynek mieszkalny - ul.Kamienna Droga 37,

- Budynek mieszkalny - ul.Dzieci Głogowskich1,

- Kompleks handlowy „VOX”

- sklep spożywczy Kamienna Droga 35,

- Liga Obrony Kraju,

- Firma „URWEX,

teren miasta:

- muzeum,

- budynek mieszkalny ul.Poczdamska 7A,

- budynek mieszkalny ul.Poczdamska 5A,

- budynek mieszkalny ( budowa ) ul Poczdamska 5B,

- budynek usługowy ul.Aleja Wolności 2,

- Mc Donalds ul.Aleja Wolności 1,

- Sklep „Lidl”- ul.Słodowa 1

- budynki mieszkalne ul. Długa ( przed Lidlem) , Bernardyńska ( Pellene),

Garncarska 17,Garncarska 20

Jak informują głogowscy urzędnicy, po zakończeniu akcji autobusy przewiozą ewakuowanych z powrotem do miejsca zamieszkania. Na czas działań zarządzona będzie również blokada dojazdu do miasta przed II mostem drogowym ( pozostanie możliwość ruchu z kierunku Leszna do Sławy) oraz blokada zjazdu z ronda konstytucji w kierunku mostu.

Zablokowana będzie również możliwość korzystania z rzeki Odry.( pływanie wędkowania w odległości po 1500 metrów w każdą stronę od miejsca podejmowania ładunku.

To kolejna już bomba z czasów II wojny światowej znaleziona podczas prac budowlanych w mieście. Ostatnią usunięto pod koniec lipca.