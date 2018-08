Pogoda. Rekord temperatury 2018 padł właśnie w Trzebieży. Pas spiekoty przy granicy z Polską

Ostrzeżenia przed upałem obowiązują w całej Polsce, ale to na zachodzie kraju pogoda najbardziej daje się we znaki.

Upalna pogoda w Polsce i w Europie

- Jednym z najgorętszych miejsc Europy są tereny przy granicy polsko-niemieckiej - zwraca uwagę prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski. Ekspert od pogody podał, że w Trzebieży (Zachodnipomorskie) padł pogodowy rekord tego lata, a konkretnie rekord temperatury. Odnotowano tam 36,6 st. C. Tak ciepło w 2018 r. w Polsce jeszcze nie było.

Trzebież - to tu padł dotychczasowy rekord temperatury 2018:

Drugie miejsce na liście bardzo gorących miejsc zajęły Świnoujście i Dziwnów z temperaturą 36,2 st. C. Podium zamykają Słubice: 36 st. C.

36,6 st. C to już blisko ogólnopolskiego rekordu upału. Odnotowano go w 1921 roku w Prószkowie. Wyniósł aż 40,2 st. C! Na taki gorąc na razie się u nas nie zanosi. Podobna, a nawet wyższa, temperatura panowała za to we Francji, Hiszpanii i Portugalii.

Jaka pogoda czeka nas teraz w Polsce? W najbliższych dniach ma być - według najnowszych prognoz - maksymalnie 35 st. C. W czwartek i piątek nadejdą groźne burze.