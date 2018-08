Wybory samorządowe 2018. Jak głosować, żeby nasz głos był ważny? Jak wygląda karta do głosowania?

W zależności od tego, gdzie mieszkamy, w czasie wyborów samorządowych 2018 otrzymamy trzy lub cztery karty do głosowania.

Wybory samorządowe. Ile kart do głosowania?

Mieszkańcy miast, które mają prawa powiatu otrzymają trzy karty - karty do głosowania na kandydatów do rady miasta, do sejmiku wojewódzkiego oraz na prezydenta miasta. Te osoby, które mieszkają w miastach, które nie mają praw powiatu, zagłosują na czterech kartach – na karcie do głosowania do rady miasta, do rady powiatu, do sejmiku wojewódzkiego oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Mieszkańcy Warszawy głosują także na czterech kartach do głosowania: na radnych rady dzielnicy, na radnych Rady Miasta Stołecznego Warszawy, na ranych sejmiku województwa oraz na Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Jak wyglądają karty do głosowania w wyborach samorządowych 2018?

Każdy rodzaj kart ma inny kolor - biały dla rady gminy, żółty dla rady powiatu, niebieski dla sejmiku wojewódzkiego oraz różowy dla głosowania na prezydentów, burmistrzów i wójtów. To, jaką wielkość będą miały karty do głosowania nie zostało jeszcze ustalone - trwają konsultacje wyborcze, których efektem będzie wybór pomiędzy kartą wielkoformatową w formacie A0 a kartą w formie broszury w formacie A4.

Wybory samorządowe 2018. W jaki sposób głosować, aby głos był ważny?

Podczas wyborów samorządowych 2018 na każdej z kart swój głos należy oddać, stawiając znak X przy nazwisku wybranego kandydata. Trzeba pamiętać, że w wyborach radnych do rad gmin, miast, powiatów oraz sejmików wojewódzkich należy postawić znak X przy nazwisku jednego z kandydatów z tylko jednej listy kandydatów.

Znak "X" - kontrowersje

Znak X na karcie wyborczej mogły tworzyć do niedawna dwie przycinające się linie. Jeśli narysowaliśmy coś więcej, głos był nieważny. Jednak po zmianie prawa X to CO NAJMNIEJ dwie linie przecinające się w obrębie wyznaczonego do głosowania pola . Zastrzeżenia do tej zmiany miała opozycja, oponowała też Państwowa Komisja Wyborcza. Pojawiły się obawy, że fałszowanie głosów będzie łatwiejsze.

Zdjęcie poniżej pokazuje, jak teraz może wyglądać znak X na karcie do głosowania:

Jak głosować wyborach samorządowych 2018? Wchodzi nowa definicja znaku 'X' Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Nowelizacja kodeksu wyborczego. Sprawdź szczegóły >>>

Głosowanie korespondencyjne. Kto może zagłosować korespondencyjnie?

Z możliwości głosowania korespondencyjnego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej możemy przeczytać, że chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić (ustnie, pisemnie, lub w formie elektronicznej) komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Osoby, które chcą głosować korespondencyjnie muszą posiadać orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Wyborca może zażądać nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a.

Ponadto zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego musi zawierać:

nazwisko i imię (imiona) wyborcy,

imię ojca,

datę urodzenia wyborcy,

numer PESEL wyborcy,

oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,

oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,

adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wyborca korzystający z możliwości głosowania korespondencyjnego powinien otrzymać pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed wyborami. Pakiet ten może być wydany wyłącznie do rąk własnych wyborcy.

Głosowanie poza miejscem zameldowania. Gdzie się zgłosić, aby głosować w innym mieście?

Wielu Polaków nie mieszka w tym miejscu, w którym są zameldowani. Takie osoby mogą skorzystać z możliwości głosowania poza miejscem zameldowania, w miejscu tzw. stałego zamieszkania.

Aby to zrobić, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Wniosek ten musi zawierać imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia oraz PESEL wnioskującego. Poza powyższymi danymi, wnioskujący musi dostarczyć także kserokopię ważnego dowodu osobistego, a także pisemną deklarację o posiadaniu polskiego obywatelstwa oraz z informacją o adresie stałego zamieszkania. Wnioskujący powinien otrzymać decyzję w sprawie w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia wniosku.

Czy w wyborach samorządowych można głosować za granicą?

Jak podaje PKW, w wyborach samorządowych można głosować jedynie na terenie Polski.