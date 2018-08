Pogoda na tydzień. "Hiszpański pióropusz" niesie nam upały. Ale lada chwila tąpnięcie temperatury

Upały w pogodzie nie odpuszczają. Ten tydzień będzie prawdopodobnie najbardziej upalnym w 2018 roku. W środę w Trzebieży (Zachodniopomorskie) padł rekord tego lata: 36,6 st. C.

Pogoda na tydzień

Arleta Unton-Pyziołek, synoptyk TVN Meteo prognozuje, że w czwartek temperatura może zbliżyć się do rekordowej, a nawet ją przekroczyć, uratować przed skrajnymi temperaturami może nas zachmurzenie. - Spodziewamy się jednak, że na zachodzie kraju będzie jutro więcej zachmurzenia kłębiastego. Do Polski wkroczy front atmosferyczny - stwierdza synoptyk.

Z kolei z najnowszych obliczeń, które opublikował na Twitterze synoptyk TVN Meteo Tomasz Wasilewski wynika, że w czwartek najwyższa temperatura wyniesie 35 stopni Celsjusza. Tyle termometry mogą wskazać na zachodzie Polski.

"Hiszpański pióropusz" przynosi upał

Na czwartek dla większości województw wydano ostrzeżenia drugiego stopnia (w 3-stopniowej skali) związane z upałami. Wyjątkowa sytuacja dotyczy województwa lubuskiego, gdzie obowiązuje ostrzeżenie najwyższego, 3 stopnia. To tam może paść rekord temperatury.

Jak informuje portal Polscy Łowcy Burz napływ ciepłej masy powietrza z okolic zwrotnika przynosi tzw. "hiszpański pióropusz".

"Spanish plume", czyli tzw. "hiszpański pióropusz" będzie odpowiedzialny za dynamiczny napływ bardzo ciepłej masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego, której transport odbywa się znad południowo - zachodniej części kontynentu europejskiego. Jego czoło już dziś zaznaczyło się w pasie województw zachodnich, gdzie wartości temperatury maksymalnej powietrza oscylowały w granicach 33 st. C/35 st. C - wyjaśniają Polscy Łowcy Burz.

Według łowców burz "kulminacyjna fala mocno rozgrzanego powietrza" ma nastąpić dzisiaj i w czwartek.

Pogoda. W piątek nadal upalnie, ochłodzenie na zachodzie

Upały nie ustąpią raczej w piątek, do ochłodzenia dojdzie jedynie na rozgrzanym zachodzie kraju. Temperatura w województwach dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim wyniesie ok. 24-25 stopni Celsjusza.

Im bardziej na wschód tym w piątek będzie cieplej. Temperatura w województwie łódzkim wyniesie 30 stopni Celsjusza, a na Mazowszu i w województwie świętokrzyskim nawet 33 stopnie.

Wysokiej temperaturze towarzyszyć będą intensywne burze. Można się ich spodziewać m.in. w Toruniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie czy Białymstoku.

Pogoda w sobotę. Duże ochłodzenie

Ochłodzenie, i to duże, przyjdzie w sobotę. W nowym komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarski Wodnej czytamy, że miejscami temperatura powietrza spadnie o ok. 10 stopni! Termometry tego dniach wskażą od 17 stopni Celsjusza w Zakopanem, do 26 stopni we Wrocławiu.

Na wschodzie będzie pochmurno i deszczowo, gdzieniegdzie mogą wystąpić burze. Taką temperaturą nie nacieszymy się długo, ponieważ już w niedzielę na zachód Polski wrócą upały. Termometry w Zielonej Górze czy Gorzowie Wielkopolskim pokażą ok .30 stopni Celsjusza. Tym razem chłodniej będzie na wschodzie.

Sprawdź aktualną pogodę na poniższej mapie:

Przyszły tydzień. Powrót upałów

W poniedziałek upały wrócą z pełną mocą. - W poniedziałek temperatura osiągnie lub przekroczy 30 st. C już niemal w całym kraju - czytamy w komunikacie IMGW. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w we wtorek. Tego dnia możemy spodziewać się też większego zachmurzenia i burz. W środę w przyszłym tygodniu według prognoz temperatura wyniesie średnio ok. 25 stopni.