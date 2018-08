Burze dziś i w kolejnych dniach. Uwaga! Przyniosą ulewy i gradobicia. Ostrzeżenia IMGW

Burze w środę po południu pojawiły się na Dolnym Śląsku i tam obowiązują ostrzeżenia IMGW o burzach z gradem. W kolejnych dniach sytuacja burzowa będzie się rozwijać, a burze pojawią się w kolejnych województwach.

Burze w czwartek - gdzie będzie burza?

W czwartek nad zachodnimi rejonami kraju pojawi się niż, który stopniowo, przesuwając się na wschód, wygeneruje burze. Burzom będą towarzyszyć ulewy, spadnie do 30 milimetrów deszczu. Jutro burze pojawią się w województwach:

lubuskim,

wielkopolskim,

łódzkim.

W nocy z czwartku na piątek, front chłodny będzie się znajdował na obszarze od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. IMGW ostrzega: w strefie frontu i jego okolicach będą występować burze z ulewnymi opadami deszczu i silnymi porywami wiatru. Burzom mogą towarzyszyć również opady gradu.

Jak informuje Maria Waliniowska z IMGW, więcej gwałtownych zjawisk atmosferycznych będzie w piątek.

Różnica temperatur spowoduje burze

W piątek duża różnica temperatury między wschodem i zachodem kraju spowoduje gwałtowne burze. We wschodniej połowie kraju nadal będzie upalnie - miejscami temperatura powietrza osiągnie 33 stopnie. Na zachodzie i północnym zachodzie, po przejściu frontu atmosferycznego, nastąpi wyraźne ochłodzenie. Temperatura w tej części kraju spadnie do 22, 25 stopni.

Burze w piątek. Ostrzeżenia IMGW

Wyładowania pojawią się we wschodniej połowie kraju i w centrum. - Będą to burze z opadami gradu, ulewami, wysokość opadów wyniesie 25-30 mm, a na Mazurach, Podlasiu, na Mazowszu i Lubelszczyźnie nawet do 40 mm - mówi Maria Waliniowska. Synoptyk dodaje, że zarówno w czasie burz z czwartku na piątek, jak i w piątek, prędkość wiatru może sięgnąć 80 km/h.

Strefa burz powoli odsuwać się będzie na wschód.

