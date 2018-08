Pogoda coraz bardziej gorąca. W środę ostrzeżenia drugiego stopnia w większości Polski

Trwa upalna pogoda w naszej części Europy. Nadciągająca z zachodu fala gorącego powietrza dotarła już do prawie całej Polski, choć za zachodnią granicą będzie jeszcze goręcej (nawet 36 stopni w Berlinie). W kraju termometry pokażą najwyższa temperaturę - do 35 stopni Celsjusza - w woj. lubuskim. Tam aż do czwartku obowiązuje ostrzeżenie pogodowe trzeciego, najwyższego stopnia.

Z kolei alert pogodowy drugiego stopnia będzie aktualny w prawie całej pozostałej części kraju praktycznie do końca tygodnia. W środę termometry pokażą od 30 stopni w Warszawie i Krakowie, przez 31 w Olsztynie, po 33 w Poznaniu i Wrocławiu. IMGW nie ostrzega przed ekstremalną pogodą jedynie na wschodzie kraju, gdzie będzie niewiele poniżej 30 stopni.

W całym kraju będzie wiał umiarkowany, południowy wiatr o prędkości do ok. 20 km/h. Przez cały dzień będzie przeważało słońce z możliwym przelotnym, lekkim zachmurzeniem. Nie powinno padać. W związku z upałem biomet będzie niekorzystny - podaje portal pogodynka.pl.

Sprawdź temperaturę na interaktywnej mapie: