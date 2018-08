"Wiadomości" sugerują, że blokowanie zmian w Sądzie Najwyższym grozi... likwidacją 500 plus

'Wiadomości' TVP (Fot. wiadomosci.tvp.pl)

"Wiadomości" TVP w pierwszym materiale informowały o tym, że KRS nie zastosuje się do postanowienia Sądu Najwyższego. A dziennikarz TVP połączył to z ewentualną likwidacją programu 500 plus.

Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie niektórych przepisów, dotyczących zasad przechodzenia sędziów na emeryturę i wysłał w tej sprawie pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE. Tę decyzję krytykuje obóz rządzący, a teraz wybrana po zmianach Krajowa Rada Sądownictwa oznajmiła, że nie zastosuje się do decyzji. O tym ostatnim informowały w pierwszym materiale "Wiadomości" TVP. Jednak w materiale - jak zdarza się w programie regularnie - połączono aktualną informację z uderzeniem w opozycję. Reporter Marcin Tulicki na początku materiału przypomina sprawę i przytacza krytyczne wobec decyzji SN wypowiedzi - w tym prezydenckiego ministra Pawła Muchy, europosła PiS Karola Karskiego i wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Po tym Tulicki mówi, że "część sędziów od dłuższego czasu występuje przeciwko polskiemu rządowi". Cytuje też artykuł "Dziennika Gazety Prawnej", w którym rozważano, czy ruch SN stwarza precedens do zawieszania innych ustaw. W materiale wypowiada się jeszcze politolog, który ocenia, że "nietrudno sobie wyobrazić pokusę zawieszenia przepisu, który będzie niekorzystny dla danego sędziego". - Lub dla opcji politycznej - dodaje dziennikarz TVP. I sugeruje, że opór wobec PiS-owskich zmian w sądownictwie może być związany z planami... zawieszenia programu 500 plus lub podwyższeniem wieku emerytalnego. - Ponieważ opozycja nie ma nic konstruktywnego do zaoferowania Polakom, to stara się uniemożliwić realizację założeń programowych PiS - komentuje w wypowiedzi dla TVP politolog prof. Kazimierz Kik. - Podobnie postępuje Sąd Najwyższy, blokując reformę sądownictwa - komentuje Tulicki. "Blokowanie reform wymiaru sprawiedliwości spowoduje likwidacje 500 plus - przekaz dnia 'Wiadomości" - skomentował na Twitterze Wiktor Misztal. W trzylecie prezydentury Andrzej Duda się wzruszył. Wstrząsnęły nim słowa marszałka Piłsudskiego

