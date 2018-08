Kierowca zatrzasnął starszą kobietę w drzwiach autobusu. Pomógł, ale podał fałszywe dane

Starsza pasażerka utknęła zatrzaśnięta w drzwiach autobusu, a kierowca ruszył. Po chwili otworzył drzwi, a kobieta przewróciła się na ziemię. Doznała otarć i lekkiego urazy głowy.

Do zdarzenia doszło w maju, jednak dopiero po czasie policja ustaliła, kto kierował autobusem. A to dlatego, że kierowca pod pozorem pomocy oszukał poszkodowaną. Mężczyzna nie powiadomił służb i przekonał pasażerkę, by pojechała z nim na pętlę autobusowa - opisuje elbląska policja.

Kierowca wysadził ją przy przychodni i powiedział, że tam ktoś udzieli jej pomocy. Pasażerka poprosiła o zapisanie danych. Mężczyzna napisał na kartce imię i nazwisko oraz numer boczny autobusu - tyle, że nie swoje, a zmyślone. Sprawą zajęli się policjanci. Najpierw ustalili, że osoba o takim nazwisko nie pracuje w spółkach komunikacyjnych. Ale oszustwo nie pomogło i funkcjonariusze i tak ustali jego tożsamość.

Mężczyzna od razu przyznał, że chciał uniknąć odpowiedzialności za sytuację. Jednak teraz poniesie jeszcze wyższą karę, której poddał się dobrowolnie. Ukarano go grzywną w wysokości 1000 złotych oraz 6 miesięcznym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów.