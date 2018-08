Niedziele handlowe 2018. Czy 12 sierpnia otwarte będą sklepy Lidl, Biedronka i Auchan?

Czy 12 sierpnia to niedziela handlowa? To pytanie zadaje sobie wiele osób. Kalendarz niedziel handlowych ma wiele wyjątków i czasem trudno je spamiętać. Dlatego przychodzimy z podpowiedzią.

Niedziele handlowe – sierpień 2018. Jakie sklepy czynne 12 sierpnia?

Z kalendarza niedziel handlowych wynika, że 12 sierpnia to niedziela bez handlu. Oznacza to, że w najbliższą niedzielę zamknięte będą popularne sklepy wielobranżowe, w których większość z nas zaopatruje się w żywność i artykuły przemysłowe.

W niedzielę 12 sierpnia zamknięte będą sklepy Biedronka (chociaż z pewnymi wyjątkami, o których przeczytasz poniżej), Lidl czy Tesco.

Na szczęście ustawa o niedzielach handlowych nie zabrania handlu wszystkim sprzedawcom. Jeżeli czegoś nagle nam zabraknie, będziemy mogli iść na zakupy np. do apteki, na stację benzynową, do punktu pocztowego lub do osiedlowego sklepiku, w którym sprzedaje sam właściciel lub członek jego rodziny.

Podział na niedziele handlowe i niehandlowe nie obowiązuje aż 32 branż. Są wśród nich piekarnie, cukiernie, lodziarnie, restauracje, kliniki dla zwierząt, hotele, instytucje kultury oraz sklepy z pamiątkami.

Które Biedronki otwarte w niedzielę 12 sierpnia?

Istotnym wyjątkiem są także sklepy na dworcach – te mogą być otwarte bez względu na to, czy jest niedziela handlowa, czy też nie, ponieważ obsługują podróżnych. Dotyczy to m.in. Biedronki na Dworcu Centralnym w Warszawie, która może być otwarta w każdą niedzielę.

Biedronka - godziny otwarcia w niedzielę:

Niedziele bez handlu 2018. Te Biedronki są otwarte w niedziele Biedronka

Niedziele handlowe - sierpień 2018. Kalendarz

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w niedziele w 2018 roku niedziele handlowe wypadają dwa razy w miesiącu. Oznacza to, że zakupy w galerii handlowej lub w sklepie wielkopowierzchniowym będziemy mogli zrobić dopiero 26 sierpnia. Wynika to z zasady, która mówi, że niedziele handlowe to zawsze pierwsza i ostatnia niedziela danego miesiąca, chyba że ze względu na ważne święta (np. Wielkanoc lub Boże Narodzenie) zadecydowano inaczej.