Najlepsze warunki do oglądania Perseidów już za chwilę. Jak przygotować się obserwacji?

W tym roku najlepszym momentem do obserwacji roju Perseidów będą dwie sierpniowe noce. Z 11 na 12 oraz z 12 na 13 sierpnia. Podczas godzinnej obserwacji będzie można zobaczyć nawet około 100 "spadających gwiazd". To oznacza, że w ciągu jednej minuty będzie można zobaczyć średnio jedno zjawisko.

Perseidy będzie można jednak zobaczyć również wcześniej. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika poleca okres od 9 do 15 sierpnia.

Jak przygotować się do oglądania Perseidów?

Jak należy przygotować się do oglądania Perseidów? Najlepiej udać się w miejsce, gdzie będzie można oglądać czyste niebo, z daleka od drzew, budynków i miejskich świateł, najlepiej poza miastem. Warto wziąć ze sobą mapę nieba lub zainstalować w telefonie aplikację, dzięki której będziemy mogli znaleźć interesujący nas gwiazdozbiór, czyli Perseusza. Najlepszy efekt da nam oglądanie nieba gołym okiem - teleskop ani lornetka nie będą nam potrzebne. Warto za to pamiętać o aparacie fotograficznym. Eksperci przekonują, że dobre zdjęcia Perseidów może wykonać każdy posiadacz lustrzanki.

Czym są Perseidy?

Perseidy to jeden z największych rojów meteorów na niebie. Te powstają, gdy w ziemską atmosferę z ogromną prędkością wpada drobina pyłu kosmicznego.

Jej energia kinetyczna jest tak duża, że jest w stanie zjonizować szeroką na kilkadziesiąt metrów i długą na kilkadziesiąt kilometrów kolumnę gazu. Zjonizowany gaz z czasem rekombinuje, a przez to wysyła fotony - mówiąc prościej świeci

- czytamy na Facebooku Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN. Właśnie ta świecąca kolumna gazu wygląda jak "spadająca gwiazda".

Dlaczego Perseidy są widoczne co roku na przełomie lipca i sierpnia? Wtedy Ziemia zderza się ze smugą gazu i pyłu pozostawionego przez jedną z komet, 109/Swift-Tuttle.

- Meteory z tego roju zdają się wybiegać z konstelacji Perseusza, stąd ich nazwa, Perseidy - czytamy w komunikacie PAN.

Perseidy są widoczne mniej więcej od połowy lipca do 25 sierpnia. Aktywność Perseidów sukcesywnie rośnie, dlatego w kolejnych dniach możemy obserwować coraz więcej "spadających gwiazd" na godzinę. Najwięcej można ich dostrzec zazwyczaj w drugiej połowie nocy i nad ranem.

W tym roku warunki do oglądania Perseidów zdaniem ekspertów będą idealne, gdyż nów księżyca wypada 11 sierpnia. To znaczy, że nie będzie on przeszkadzał w obserwacjach.

