Seria zgonów w zakładzie karnym we Włocławku. Jeden z osadzonych nie zdążył nawet trafić do celi

Seria zgonów osadzonych w zakładzie karnym we Włocławku rozpoczęła się w ubiegłym roku.

Jak podaje "Gazeta Pomorska", jeden z więźniów zmarł w połowie listopada, dwaj kolejni - w połowie grudnia. W przypadku pierwszej śmierci przyczyną była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, wywołana przez zator tętniczy. W dwóch pozostałych przypadkach osadzeni mieli doznać zawału. Okoliczności zgonów bada prokuratura.

Śledczy w rozmowie z portalem Ddwloclawek.pl podkreślali, że nie ma dowodów na to, by do śmierci więźniów ktoś się przyczynił. Osadzeni odsiadywali wyroki w różnych pawilonach. - Nie upatrywałbym tutaj żadnej sensacji - mówił w styczniu prok. Arkadiusz Arkuszewski z Prokuratury Rejonowej we Włocławku.

Śmierć w zakładzie karnym we Włocławku

Lokalne media informują o kolejnych przypadkach zgonów - 30 lipca zmarł Sławomir K. - jeden z osadzonych, a 1 sierpnia Marcin R., tuż przed tym, zanim trafił do celi.

- 31 lipca Marcin R. został zatrzymany na podstawie listu gończego i umieszczony w pomieszczeniu dla zatrzymanych na komendzie. Trzykrotnie wzywano do niego karetkę pogotowia ze względu na ataki padaczki - mówi w rozmowie z Gazeta.pl prok. Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Rejonowej we Włocławku.

Marcin R. trafił do szpitala, gdzie wystawiono mu zaświadczenie, z którego wynikało, że może być transportowany przez policję i może przebywać w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. - Po wjechaniu na teren zakładu karnego funkcjonariusze konwojujący Marcina R. zauważyli, że doznał drgawek i zaczął dziwnie oddychać - relacjonuje prok. Kręcicka. Reanimacja nie przyniosła rezultatu, mężczyzna zmarł.

Drugi z mężczyzn - Sławomir K. - trafił do szpitala 30 lipca, zmarł na OIOM-ie w szpitalu we Włocławku. Powodem było nagłe zatrzymanie krążenia.

W obu przypadkach prokuratura wszczęła śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci. Jak mówi nam prokurator rejonowa, to standardowa procedura w takich sytuacjach. Przeprowadzono także sekcje zwłok, ale na ich szczegółowe wyniki trzeba jeszcze poczekać kilka tygodni. Powołano również biegłego patomorfologa. Prokuratura chce sprawdzić, czy mężczyźni byli pod wpływem m.in. alkoholu lub środków psychotropowych.

Jak poinformowała naszą redakcję Służba Więzienna, w pierwszym półroczu 2018 r. na terenie zakładów karnych w Polsce doszło łącznie do 58 zgonów (w tym sześciu samobójstw), a także 20 przypadków śmierci osadzonych poza jednostką (w tym jedno samobójstwo).