Aukcja w Janowie Podlaskim znowu się promuje. Na plakacie zespół ludowy. Tylko koni brak

Niedawno aukcja Pride of Poland, która już w niedzielę odbędzie się w Janowie Podlaskim, pokazała spot promocyjny, który wywołał falę komentarzy. Głównie negatywnych. Zwracano uwagę, że choć na filmie widać piękną przyrodę, to bardzo mało na nim koni.

Aukcja Pride of Poland pokazuje plakat

Okazuje się, że organizator jest bardzo konsekwentny w sposobie promowania. Tym razem pokazał plakat informujący o aukcji, widzimy na nim cztery młode kobiety w kolorowych strojach ludowych wklejone na zdjęcie budynku stajni w Janowie Podlaskim. Panie należą do zespołu Tulia, który da koncert bezpośrednio przed aukcją. Na plakacie brakuje z kolei tego, co wydaje się w aukcji najważniejsze, czyli koni.

Plakat aukcji Pride of Poland Aukcja Pride of Poland

W rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" sprawę komentuje anonimowo osoba z branży. - Najpierw filmik z reklamą liści i muzyczką "dirida", który stał się bohaterem prześmiewczych portali a teraz premiera plakatu zapraszającego na....koncert - stwierdza rozmówca dziennika.

Pride of Poland odpowiada

Zwróciliśmy się do organizatorów aukcji z prośbą o komentarz w tej sprawie. Zapytaliśmy, z czego wynika taka strategia promocyjna. Na nasze pytania odpisał Emil Chełchowski z biura prasowego Pride of Poland.

"Wideo, które pan nazywa 'spotem promocyjnym' (dodam od razu, że nie wykupiono żadnej kampanii reklamowej) było wiosenną impresją z SK Janów Podlaski (kwiecień), otwierającą dział wideo na nowej stronie aukcji" - czytamy w odpowiedzi.

"Jeśli porozmawia Pan z hodowcami koni arabskich, to potwierdzą, że o tej porze roku nie robi się zdjęć sesyjnych, ze względu na długą (czasem jeszcze zimową) sierść i często gorszą formę koni" - informuje Chełchowski. Jak twierdzi, "wideo osiągnęło ponad 85 tysięcy wyświetleń i fantastycznie wpłynęło na pozycjonowanie strony".

Chełchowski odniósł się także do kwestii plakatu, stwierdza, że na stronie aukcji znajdują się "32 zdjęcia koni wystawionych na sprzedaż oraz 12 filmików wideo towarzyszących prezentacjom koni z aukcji głównej". Plakat natomiast ma dwie wersje, ten z zespołem jest skierowany do osób zainteresowanych "niebiletowaną imprezą, towarzyszącą imprezie sprzedażowej". "Do potencjalnych kupców były skierowane inne działania marketingowe" - twierdzi Chełchowski.

Biuro prasowe Pride of Poland przesłało nam drugą wersję plakatu. Wygląda tak:

Plakat Pride of Poland Pride of Poland

Pride of Poland. Wejście za 450 zł

Aukcja Pride of Poland odbędzie się w niedzielę o godz. 18. Wyjątkowo dużo w tym roku trzeba zapłacić za sam wstęp na wydarzenie - niezbędne do wejścia zaproszenie kosztuje 450 zł. Bilety zdrożały niemal dziesięciokrotnie - w ubiegłym roku na aukcje można było wejść za 50 zł. Zmianą jest również to, że w tym roku Narodowy Pokaz Koni Arabskich odbędzie się na torze w Warszawie na Służewcu. Zaprezentowanych zostanie tam ok. 100 koni.