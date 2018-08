Śmierć Magdaleny Żuk. Siostra domaga się od Ziobry odtajnienia akt ze śledztwa

Sprawa śmierci Magdaleny Żuk, polskiej turystki w Egipcie, nadal pozostaje nierozwiązana. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.

Siostra kobiety - Anna Cieślińska - odniosła się do toczącego się śledztwa we wpisie na Facebooku. Stwierdziła, że zapoznała się z najnowszymi materiałami w aktach, "z których wynika ponad wszelką wątpliwość, że Madzia padła ofiarą przestępstwa".

"Prosiłam prokuraturę o opublikowanie informacji o stanie sprawy, ewentualnie o uchylenie wobec mnie obowiązku zachowania tajemnicy. Niestety prokuratura odmówiła mi ujawnienia tajemnicy śledztwa w zakresie, o który wnosiłam, nie opublikowała także komunikatu o stanie śledztwa i nowych okolicznościach, które tłumaczą zachowanie Magdy i okoliczności jej śmierci, która samobójstwem nie była" - napisała Cieślińska.

Zaapelowała do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o pomoc w tej sprawie.

Prokuratura zaprzecza

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Tomasz Czułowski mówi w rozmowie z Gazeta.pl, że nie wie, co siostra Magdaleny Żuk mogła mieć na myśli.

Z dotychczasowych informacji udzielanych przez prokuraturę wynikało, że nic nie wskazuje, by Magdalena Żuk mogła paść ofiarą przestępstwa.

- Wcześniejsze komunikaty wydawane w tej sprawie w dalszym ciągu zachowują aktualność. Dalej jest prowadzone postępowanie w tej sprawie, m.in. powołani są biegli z zakresu toksykologii, którzy analizują materiały, które otrzymaliśmy z Egiptu - mówi nam prokurator Tomasz Czułowski.

- Rodzina pokrzywdzonej i pełnomocnicy mają pełny dostęp do materiałów. Każde śledztwo objęte jest tajemnicą i ujawnienie informacji z tego śledztwa może stanowić przestępstwo. Prokuratura może nie zezwolić na ujawnienie takich informacji, jeżeli w jej ocenie mogłoby to zaburzyć tok prowadzonego postępowania - dodaje.

Śledztwo ws. śmierci Magdaleny Żuk

Ostatni komunikat prokuratury ws. śledztwa dotyczącego śmierci Magdaleny Żuk pochodzi z kwietnia tego roku. Prokuratura informowała wówczas o zgromadzeniu obszernego materiału dowodowego i opinii biegłych.

"Przesłuchano w charakterze świadków członków rodziny pokrzywdzonej, jej byłych partnerów, znajomych osoby podróżujące z nią samolotem, a także przebywające z nią na terenie Egiptu, w łącznej liczbie 174 osób" - czytamy w komunikacie.

Według prokuratury nie ma dowodów na to, by Magdalena Żuk stała się ofiarą przemocy lub handlu ludźmi. "Przeprowadzone dotychczas dowody wskazują, że bezpośrednią przyczyną zgonu Magdaleny Ż. były obrażenia odniesione przez nią na skutek upadku z dużej wysokości" - twierdzą śledczy.

"Prokuratorzy nie znaleźli dowodów mogących wskazywać na fakt, że Magdalena Ż. padła ofiarą przestępstwa" - informowała prokuratura w marcu.

Śmierć Magdaleny Żuk

Pochodząca z Bogatyni 27-letnia Magdalena Żuk pod koniec kwietnia ubiegłego roku wyjechała do egipskiego kurortu Marsa Alam. Początkowo miała lecieć z partnerem, jednak udała się tam sama, bo mężczyzna nie miał ważnego paszportu. Nietypowe zachowanie 27-latki od początku wzbudzało niepokój gości, pracowników hotelu i przedstawiciela biura turystycznego.

- Biegała cały czas po hotelu, zaczepiała wszystkich ludzi. I cały czas płakała i mówiła, że ten jej chłopak powinien być z nią, on powinien być tutaj i ona chce wracać do Polski - mówiła w TVN24 jedna z uczestniczek wycieczki.

- W pewnym momencie zobaczyliśmy ją, jak schodziła na dół do plaży, takim krokiem, powolutku, tanecznym krokiem. Tak, jakby była gdzieś w innym świecie - opowiadał inny uczestnik wycieczki.

Magdalenę Żuk próbowano odesłać wcześniejszym lotem do Polski, jednak nie została wpuszczona na pokład samolotu. Ostatecznie trafiła do szpitala w Port Ghalib. Lekarze stwierdzili u niej zaburzenia psychiczne. Do internetu trafiły nagrania, na których widać, jak 27-latka szarpie się z personelem placówki.

Ostatecznie, jak twierdzą pracownicy szpitala, Polka miała się wyrwać pielęgniarce i wyskoczyć z okna. Z ciężkimi obrażeniami została przewieziona do Hurghady, gdzie 30 kwietnia zmarła.