Pogoda we wtorek. Będzie upał - na zachodzie Polski ostrzeżenia trzeciego stopnia

Pogoda we wtorek będzie już sporo cieplejsza niż w trakcie poniedziałkowego ochłodzenia. Fala upału idzie z zachodu i to tam będzie najgoręcej. Termometry pokażą ok. 33 stopni Celsjusza w zachodniej części kraju, a w woj. lubuskim - nawet 35 stopni.

Tam od jutra będzie obowiązywać trzeci, czyli najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałem - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla pięciu województw, także położonych w zachodniej Polsce, zostanie wydany drugi stopień. Będzie on obowiązywać od w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim i opolskim.

W pozostałej części Polski będzie gorąco, ale jeszcze nie aż tak. Od Pomorza, przez centrum i wschodnie rejony temperatury wyniosą ok. 27 stopni, a w Bieszczadach - 23 stopnie Celsjusza. Ale już w środę powyżej 30 stopni będzie w większości kraju.

Zgodnie z prognozami synoptyków burze, którym towarzyszyć będą ulewne deszcze i grad, pojawią się w czwartek.

Zobacz prognozę pogody na interaktywnej mapie: