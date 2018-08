Za 270 tys. zł promuje Polskę na YouTube. Wcześniej mówił m.in. o "pozytywach" Korei Płn.

W sumie 800 tys. zł wynosi budżet kampanii Visitpoland. Polska Organizacja Turystyczna zapłaciła siedmiu wideoblogerom, by odwiedzali Polskę i opowiadali o swoich doświadczeniach na serwisie YouTube. Największą stawkę dostał najpopularniejszy z nich - Luis Cole. Kanał brytyjczyka "FunForLouis" subskrybuje ponad 2 mln osób. Za promowanie Polski zarobił 56 tys. funtów, czyli 270 tys. zł - podaje National Geographic.

Na opublikowanych na jego kanale nagraniach 35-latek odwiedza m.in. Niedzicę, kopalnię w Wieliczce oraz jeździ trabantem po Krakowie (gdzie pyta przewodniczki, czy Polska była częścią Związku Radzieckiego). Filmy maja ok. 100 tys. wyświetleń i w zdecydowanej większości pozytywne oceny.

"Facet 'zasłynął' filmikami sławiącymi radosne życie w Korei Płn"

Jednak Cole jest nie tylko popularny, ale też kontrowersyjny, na co zwrócił uwagę m.in. Adrian Zandberg z partii Razem. "Polskę będzie reklamować facet, który 'zasłynął' filmikami sławiącymi radosne życie w Korei Północnej. Wyśmienita promocja naszego kraju, panie ministrze. Ręce nie mają gdzie opadać" - napisał polityk.

Chodzi o wyjazd i serię nagrań na wideoblogu, które Brytyjczyk opublikował w 2016 rok. Na zorganizowanej wycieczce dla surferów (jak później podkreślał - nieopłacanej przez koreański reżim) zwiedzał kraj i odpoczywał na wybrzeżu.

W jednym z nagrań Cole wraz z grupą turystów odwiedza restauracje i jedzie do hotelu przy plaży. Zachodni goście dziwią się, że nie ma w nim bieżącej wody, ale bloger skupia się raczej na pięknej przyrodzie, grupie wesołych ludzi na plaży (podkreśla wagę "relacji z lokalnymi mieszkańcami" i jedzenia). W opisach nagrań podkreśla, że "stara się skupiać na pozytywnych stronach kraju i zwalczać jego całkowicie negatywny obraz w mediach".

Jeszcze w Pjongjangu 35-latek pokazuje monument zjednoczenia Korei, pod który zabrano wycieczkę. - Symbolizuje on marzenie, że oba narody pogodzić swoje różnice i wymyślić, jak znowu się połączyć - opowiada.

W innym nagraniu bloger opisuje, jak "fajny" jest symbol "partii demokratycznej" w Korei Płn. i tłumaczy widzom, co symbolizują sierp i młot. Później odwiedza park wodny. - Oglądanie miejsc takich jak on nie mieści mi się w głowie. Zdaję sobie sprawę, że dużo tego, co widzimy w mediach o tym, że Korea Płn. 'zatrzymała się w czasie' może być częściowo prawdziwe. Ale dziś zdałem sobie sprawę, że jest tu bardzo aktywna, szczęśliwa cywilizacja, która nie różni się od niektórych innych - mówi na nagraniu.

Tuż po publikacji w światowych mediach pojawiło się wiele krytycznych artykułów. M.in."Vanity Fair" pisało o tym, że bloger ignoruje kontekst i to, co wiemy o kraju. W artykule zwrócono uwagę m.in. na to, że bloger zachwyca się pełnymi stołami w czasie zorganizowanej wycieczki, podczas gdy milionom mieszkańców Korei Płn. zdarza się zmagać z głodem. Bloger był oskarżany o ocieplanie wizerunku reżimu, który wg Human Rights Watch ogranicza wolność słowa, religii, sumienia i zgromadzeń; zakazuje opozycji politycznej, niezależnych mediów i związków zawodowych, a także więzi, torturuje i zabija własnych obywateli, a jeszcze niedawno przeprowadzał testy nuklearne i balistyczne.

"Apolityczny podróżnik"

Później Cole opublikował 5-minutową odpowiedź do swoich krytyków. Podkreśla w niej, że "nie jest dziennikarzem śledczym ani komentatorem politycznym" oraz dodaje, że tego typu informacje można znaleźć w innych miejscach. Odcina się od "północnokoreańskiej ideologii". Sugerował, że nawet jeśli ignoruje osoby cierpiące z powodu reżimu, to być może inny ignorują tych, którzy wiodą normalne życie, oraz że kontakty z mieszkańcami Korei mogą poprawić sytuacje w kraju.

Te wyjaśnienia najwyraźniej były przekonujące dla Polskiej Organizacji Turystycznej. W odpowiedzi na tweet Zandberga opublikowała ona oświadczenie. Czytamy w nim, że Cole jest "apolitycznym podróżnikiem", który "na pierwszym miejscu stawia spotkania z lokalnymi ludźmi i autentyczność przekazu". POT przytacza oświadczenie blogera ws. wyjazdu do Korei Płn.

Te wyjaśnienia nie przekonały z kolei polityka partii Razem. "Czyli ministerstwo wiedziało o jego koreańskich "dokonaniach" i to wam nie przeszkadza? Lukrowanie zbrodniczego reżimu to dla was zachęcający punkt w CV" - napisał. "W swojej naiwności myślałem, że za tą decyzją stała niewiedza. Szokujące" - dodał.

Wyjazd do Korei nie był jedyną kontrowersją w karierze blogera. Jeszcze w 2012 roku, kiedy Cole dopiero zdobywał popularność, Brytyjczyk przed kamerą zjadał "nietypowe jedzenie" - w tym surowe oczy byka, gnijącą żabę, zmiksowane myszy, oraz żywe zwierzęta (m.in. szarańczę i jaszczurkę).