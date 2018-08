Ozimek: jedenaścioro dzieci z przedszkola zatruło się salmonellą. Sanepid czeka na wyniki badań

W w jednym z przedszkoli w Ozimku w Opolskiem jedenaścioro dzieci zatruło się salmonellą.

Ozimek: jedenaścioro dzieci zatruło się salmonellą

Sprawę bada opolski sanepid. Bogusława Korczyńska-Rożek w rozmowie z Radiem Opole powiedziała, że na miejsce pojechali pracownicy wydziału żywności.

- Pobrali wszelkie wymazy z rąk pracowników i powierzchni. Na badania skierowano dzieci z objawami. Okazało się, że rzeczywiście potwierdziła się salmonella. Pracownicy, u których się potwierdziła, zostaną odsunięci od pracy w kontakcie z żywnością - powiedziała. Dodała, że obecnie sanepid czeka na wyniki badań lekarskich.

„Nowa Trybuna Opolska” informuje z kolei, że zakażenie może dotyczyć nawet 140 osób, dzieci i pracowników przedszkola.

Przypadki zakażenia wystąpiły we wszystkich grupach wiekowych dzieci. - To może sugerować, że źródłem nie było dziecko, ale właśnie osoba z personelu - powiedziała Bożena Korczyńska- Rożek w rozmowie z „Nową Trybuną Opolską”.



Pojawił się także problem organizacji pracy przedszkola. Dyrektorka Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku Dorota Kowalczyk w rozmowie z gazetą powiedziała, że albo przygotowanie posiłków zostanie zlecone firmie cateringowej, albo do pracy w kuchni zostaną zatrudnione osoby na zastępstwo.