Alert pogodowy: Od jutra będzie obowiązywać III, najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałem

Jak mówi Anna Nemec z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zbliża się kolejna fala upałów. Najgoręcej będzie na zachodzie Polski. - We wtorek na Ziemi Lubuskiej temperatura wzrośnie do 32 stopni, natomiast w środę do 35 stopni - mówi dyżurna synoptyk.

Trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia meteorologicznego

Wydanie ostrzeżenia III stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Drugi stopień ostrzeżenia przed upałem będzie obowiązywać od jutra w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim i opolskim.

Zgodnie z prognozami synoptyków burze, którym towarzyszyć będą ulewne deszcze i grad, pojawią się w czwartek.