Informacja pojawiła się w lokalnym wydaniu "Gazety Wyborczej". Dziennikarze, powołujący się na źródła zbliżone do policji, dowiedzieli się, że do zdarzenia miało dojść z piątku na sobotę. Obaj strażacy, służący w straży pożarnej w Łodzi, na festiwalu Pol'and'Rock zabezpieczali parkingi przy polu. Podczas zdarzenia mieli być pijani. Bardziej agresywny z nich miał zostać zabrany przez policję, drugiego miała przejąć Państwowa Straż Pożarna.

"Podczas piątkowych koncertów przyszli pod scenę się rozerwać. Jak ustaliliśmy, mieli festiwalowe identyfikatory na szyi. Doszło do przepychanki z ochroną" - napisała "Gazeta Wyborcza". Ponieważ wolontariusze Pokojowego Patrolu nie byli w stanie nad nimi zapanować, sprawę przejęła policja.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim potwierdziła, że "doszło do zatargu pomiędzy przedstawicielami służb porządkowych a strażakiem, który – wedle wiedzy prokuratury – nie pełnił wtedy służby". To właśnie jemu postawiono zarzuty o naruszenia nietykalności cielesnej pracownika ochrony w związku z pełnionymi przez niego obowiązkami. - Mężczyzna przyznał się do winy – powiedział „Gazecie Wyborczej” sierżant sztabowy Maciej Kimet z zespołu prasowego lubuskiego policji.