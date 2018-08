Roger Waters w Gdańsku. Na telebimach pojawiły się hasła "konstytucja" i "uwolnić sądy"

misiek66pll pół godziny temu Oceniono 39 razy 7

DO antypisowców!!! Kiedy "prywatyzowano" fabryki... za ''złotówkę'' i wyrzucano rodziny z dziećmi na bruk czy protestowałeś?

Kiedy przyszli po sąsiadów z kamienicy i w imię "reprywatyzacji" zabierali im mieszkania czy protestowałeś?

Kiedy esbeccy brali wysokie emerytury, a ich ofiary nie miały na życie czy protestowałeś?

Kiedy OKRADANO miliony Polaków z OFE, Amber..... dlaczego nie protestowałeś.?

Kiedy podnoszono wiek emerytalny to protestowałeś?

Kiedy co roku OKRADANO budżet państwa na miliardy złotych.....?

Kiedy PO-PSL Podnosiło podatki na wszystko a nawet zabrano umarłym nie przeszkadzało?

Kiedy sądy UNIEWINNIAŁY silnych aferzystów, zbrodniarzy a dla słabych za ''batonika'......kary były surowe gdzie byłeś?

A pamiętacie komornika który zabierał dzieciom dżemy,rowerki a sąsiadom traktor?

Dlaczego Kiedy rząd PIS powiedział DOSYĆ Okradania a banki, stocznie.....wracają w Polskie ręce...... skaczesz PO ulicach?

Kiedy pieniądze zamiast złodziejom Watowskim, IMIGRANTOM.... idą do Polskich dzieci dlaczego nazywasz to Patologią?.................itp.

Jeżeli bronicie esbeckich emerytur to komu służycie?