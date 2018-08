Polska straż pożarna zakończyła misję gaśniczą w Szwecji. W akcji przez dwa tygodnie brało udział 160 polskich strażaków. Gasili ogień w trzech strefach w środkowej części Szwecji. Ostatnia miała powierzchnię około 20 tysięcy hektarów.

Polscy strażacy żegnani jak bohaterowie

Kapitan Grzegorz Borowiec, jeden z kierujących akcją gaśniczą, powiedział, że kolumna polskich strażaków zmierzająca do Trelleborga, skąd wypłynęli oni do Polski, spotykała się nieustanne z wyrazami sympatii ze strony szwedzkich kierowców i mieszkańców mijanych miasteczek. Ludzie machali do strażaków. Dziękowali za ich wysiłek.

- To było najlepsze podziękowanie za naszą pracę - podsumował Borowiec. Przyznał, że strażacy tęsknią już do swoich rodzin.

O reakcjach ludzi mówił też młodszy brygadier Michał Langner. Podkreślał, że na wiaduktach i przy drogach znowu pojawili się wdzięczni obywatele Szwecji. Na jednym z postojów na strażaków czekał poczęstunek, który przygotowali mieszkający w Szwecji Polacy.

Niespodziankę zgotowała "szwedzka Biedronka" - napisał na Twitterze Przemo Rembielak, który relacjonuje wyjazd Polaków ze Szwecji. ICA Supermarket dla Polaków przygotowała zapasy na drogę. "Dziękujemy bardzo!" - napisali po polsku pracownicy sklepu. W komentarzach mnóstwo pozytywnych reakcji. Ludzie wrzucają też zdjęcia przejeżdżającej kolumny straży.

Szwedzka agencja ds zarządzania kryzysowego (MSB) też podziękowała polskim strażakom. - Pokazaliście sens europejskiej współpracy - napisali Szwedzi, którzy zamieścili zdjęcia z pożegnania polskich jednostek.

Prom ze strażakami na pokładzie ma przypłynąć do portu w Świnoujściu około godziny 6 rano w poniedziałek. Powita ich premier RP Mateusz Morawiecki.