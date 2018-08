Zamieściła zdjęcie dziennikarki i wyjaśnia: to molestowanie. Reakcje? "Jest Pani rakiem XXI w."

Przemek Brożek 10 minut temu Oceniono 1 raz 1

Nie bronię gościa ale sytuacja została przedstawiona dość jednostronnie. Znam troszkę specyfikę tego festiwalu (5 Woodstocków na koncie). Dużo tam ludzi w euforycznym nastroju, hippisowska atmosfera "kochajmy się wszyscy ludzie", tańce, wygłupy, przytulaki, buziaki, uściski. Z naszymi, z obcymi. O to w dużej mierze chodzi w tej imprezie - poznać nowych ludzi, przełamać swój codzienny dyskomfort, zagadać do obcych ale z grubsza podzielających moje spojrzenie na świat. Co tu dużo mówić... dużo też jest ludzi pod wpływem. Najczęściej piwa, bywa, że innych substancji (nie jest to oficjalnie tolerowane na festiwalu ale udawanie, że tego nie ma byłoby hipokryzją). Ta specyficzna quazi-hipisowska atmosfera udziela się niemal wszystkim. Dziennikarka z tego co czytam weszła w samo serce tej imprezy. Typ podbiegł i spontanicznie pocałował ją w policzek. Pewnie byłą to jakaś głupkowata zabawa. Dziwne dla kogoś spoza ale dla kogoś "w ramach" imprezowej, radosnej rzeczywistości zupełnie nie. Serio... bez przesady. P. S. Jestem naprawdę daleki od usprawiedliwiania osób molestujących. Brzydzi mnie to dogłębie. Po prostu nie można aż tak upraszczać. Pozdrawiam. :)