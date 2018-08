Wypadek na A2. Dzieci jechały na wycieczkę do Warszawy. Autokar zderzył się z dostawczakiem

Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ i Łowicz w niedzielne popołudnie doszło do wypadku. Samochód dostawczy zderzył się z autokarem przewożącym ponad pięćdziesięcioro dzieci. W wyniku zderzenia trzy osoby zostały ranne.

Wypadek na A2. Utrudnienia w kier. Warszawy

Ranni to kierowca auta i dwoje pasażerów autobusu. Rzecznik komendy wojewódzkiej policji w Łodzi młodsza inspektor Joanna Kącka powiedziała, że autokar przewoził dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego na wycieczkę do Warszawy.



- Do wypadku doszło po godz. 16.30 w miejscowości Nowostawy Dolne na trasie w kierunku Warszawy - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak.

Na miejsce skierowano dziewięć zastępów straży pożarnej. - Strażacy udzielali pierwszej pomocy oraz zabezpieczali miejsce zdarzenia - powiedział rzecznik.



Autostrada A2 jest przejezdna w kierunku Poznania. Ruch w kierunku Warszawy jest kierowany na drogę techniczną. Kierowcy mogą wrócić na autostradę tuż za miejscem wypadku.