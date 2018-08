Liderka protestu rezydentów nie przyjęła przeprosin Ziemowita Kossakowskiego. Chce pozwać TVP

Ziemowit Kossakowski to autor artykułu "Kontrowersje wokół rezydentów. Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem". W tekście opublikowanym na portalu TVP.Info Kossakowski obraził m.in. Katarzynę Pikulską, jedną z liderek protestu rezydentów.

Kossakowski w TVP już nie pracuje, ale udzielił ostatnio wywiadu weekendowemu dodatkowi do „Rzeczpospolitej” - „Plus Minus”, gdzie wrócił do sprawy artykułu, który skończył się dla niego zawieszeniem w pracy.

Katarzyna Pikulska odpowiada Ziemowitowi Kossakowskiemu

Ziemowit Kossakowski wywiadzie dla "Plus Minus" przeprosił Katarzynę Pikulską. - Na pewno się do niej odezwę z bukietem kwiatów, jeśli będzie na tyle uprzejma, że go przyjmie - powiedział.

Okazało się, że jego słowa nie zostały ciepło odebrane przez zainteresowaną. Katarzyna Pikulska po kilku dniach odpowiedziała byłemu dziennikarzowi TVP Info. Lekarka napisała, że nie wierzy w szczere intencje i dodała, że zamierza pozwać Telewizję Publiczną.

Nie wierzę absolutnie w szczerość tych przeprosin. Przykro mi, że TVP po raz kolejny zamiast przeprosić próbuje gierek... to 3 raz. Proces będzie na pewno. Spotkamy się w sądzie. (...) Żadnych bukietów

- napisała Katarzyna Pikulska na Facebooku.

W wywiadzie dla "Plus Minus" Ziemowit Kossakowski powiedział, że redaktor naczelny portalu TVP.Info Samuel Pereira pogratulował mu tekstu o rezydentach, a dwa dni później go zawiesił. Stwierdził, że to właśnie Pereira zlecił mu tekst.

Znalazłem na komputerze maile z TVP, jak Pereira pod nazwiskiem zleca mi paszkwil na rezydentów

- napisał na Twitterze Kossakowski.

Artykuł Ziemowita Kossakowskiego o lekarzach rezydentach

Artykuł Ziemowita Kossakowskiego o rezydentach pojawił się 14 października ub.r. na portalu TVP.Info. Dwa dni po publikacji autor został zawieszony. Redaktor naczelny serwisu, Samuel Pereira, przeprosił wtedy Katarzynę Pikulską.

Artykuł został usunięty ze strony portalu. Okazało się, że podczas niektórych wyjazdów, opisanych w artykule jako egzotyczne wycieczki, Katarzyna Pikulska była wolontariuszką. Rok wcześniej w „Wiadomościach” pojawił się materiał relacjonujący wolontariat lekarki.

Ziemowit Kossakowski współpracował z TVP do końca czerwca br. - nie przedłużono z nim umowy.

Obecnie Ziemowit Kossakowski komentuje w mediach społecznościowych wydarzenia polityczne. Zamiera utworzyć brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. Założył także stowarzyszenie, które ma organizować happeningi polityczne oraz wrócił do tworzenia kanału na YouTube.