Piotr Szulkin nie żyje. Reżyser i scenarzysta filmów fantastyczno-naukowych miał 68 lat

mamlas_q godzinę temu

Jeśli mieszkał na Woli, to trudno się dziwić. Ścibor-Rylski nie mógł go już bronić bo dał drapaka do, hm... No właśnie, gdzie? Do akowskiego Piekła, czy Nieba...? Jak sądzicie? W każdym razie masakra dzielnicy rozpoczęta. Sami się prosili, przecież nikt im tam nie kazał mieszkać. Gdyby zwrócili się o opiekę nad nimi do Niemców... Ale cóż woleli 'powstańców' i niejakigo Jezusa, pogardliwie zwanego przez Rzymian - Chrystusem... To prawdziwy skandal, że nie podziękowali za gehennę generałowi. Tak, bez wątpienia należało im się to, co z nimi zaczęto dzisiaj robić! Za nieuszanowanie szarży! Piąty dzień '"chwały" trwa...