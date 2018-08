W sobotę w Polsce padł tragiczny rekord. Jednego dnia utopiło się aż 14 osób!

Co na to Kaja Godek. Dlaczego jeszcze nie ma jej na Wybrzeżu na czele oddziału Armii Zbawienia Każdego Życia. Ach, zapomniałem, zakotwiczyła w cipkach i tam prowadzi krucjatę. Dociskanie do ziemi zdesperowanej kobiety w niechcianej ciąży daje miłe uczucie posiadania władzy a zrobienie skutecznej kampanii uświadamiającej niebezpieczeństwa czyhające nad wodą to ciężka praca.