Upalna pogoda w Europie. Temperatura przekroczyła granicę 46 st. C, padają rekordy. Są trzy ofiary

Europę zalała fala upałów. Pogoda daje się we znaki nie tylko mieszkańcom Polski. Temperatury w Hiszpanii są bliskie pobicia rekordu krajowego, które w zeszłym roku zanotowano w Kordobie (46,9 st. C). W Sewilli było dziś 45 stopni, a w Granadzie 44,9 stopnie.

Upał zabija

Z powodu upałów, w tym tygodniu zmarły w Hiszpanii 3 osoby. Ostrzeżenia o temperaturze wydano w 41 z 50 prowincji kraju. Pożary lasów przy granicy z Francją zmusiły władze do zamknięcia autostrady łączącej oba kraje.

Równie wysokie temperatury odnotowuje Portugalia, gdzie już pobito 8 miejscowych rekordów ciepła. W mieście Evora odnotowano 44 stopnie, w Coruche 44,9 stopni, a w miejscowości Alvega aż 46,4 stopni. Jest blisko rekordu ciepła dla kraju, który wynosi 47,4 st. C. Rekordowa temperatura wystąpiła w 2003 roku.



Wysokie temperatury na Półwyspie Iberyjskim są wynikiem między innymi napływu gorącej masy powietrza z Afryki Północnej.



Upały dotknęły również Francję, gdzie temperatura przekroczyła 40 stopni. Jest to największa fala upałów w tym kraju od 2006 roku. We Francji z powodu wysokich temperatur wstrzymano działanie czterech reaktorów w różnych elektrowniach atomowych.



Najdłużej odnotowana fala upałów trawa z kolei w Holandii. Temperatury sięgają 35 stopni. Z kolei w Belgii Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego poinformował o zwiększeniu liczby wypadków drogowych. W wyniku fali upałów średnia dzienna liczba zdarzeń drogowych wzrosła o 15 procent.



Fala upałów dotarła również do Skandynawii. W Szwecji tegoroczny lipiec był najgorętszy od 250 lat.

Fala upałów dotarła również do Skandynawii. W Szwecji tegoroczny lipiec był najgorętszy od 250 lat.