Anja Rubik na Pol'and'Rock Festival. Ktoś rzucił, by pokazała piersi. Odpowiedziała

Anja Rubik na Pol'And'Rock mówiła o swojej działalności społecznej, m.in. o akcji "#sexedpl", która promuje edukację seksualną. Rubik opisywała, że najpierw zaczęła chodzić na marsze przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, zainteresowała się też tematyką edukacji seksualnej.

Edukacja seksualna? "Ja w szkole jej nie uzyskałam"

- W krajach, gdzie aborcja jest legalna, tych aborcji jest dużo mniej. To są zazwyczaj też kraje, które mają solidną edukację seksualną. (...) Zaczęłam patrzyć na naszą edukację seksualną. Ja w szkole jej nie uzyskałam. Mam otwartych bardzo rodziców, ale nie rozmawiali ze mną o seksie - opisywała. Krytykowała przedmiot Przygotowanie do życia w rodzinie. Jak mówiła, do akcji "Sexedpl" zainspirował ją film "120 uderzeń serca", gdzie pokazano edukację seksualną prowadzoną przez wolontariuszy na początku epidemii AIDS we Francji. Rubik zaczęła od kampanii w internecie, teraz planuje m.in. wydanie książki.

"Czy dałaby pani radę pokazać piersi?"

Uczestnicy spotkania mogli zadać Rubik pytania. Do mikrofonu podszedł mężczyzna i wypalił:

Dzień dobry, tutaj Andrzej z Warszawy. Mam takie pytanie, bo pani pracuje jako modelka i nie ma pani oporów z pokazywaniem ciała. Czy dałaby pani radę pokazać piersi dla wszystkich woodstockowiczów tutaj zgromadzonych?

Anja Rubik: Ja decyduję, kiedy się rozebrać

Część osób wybuchła śmiechem. Do odpowiedzi wyrwał się dziennikarz Bartosz Węglarczyk, który prowadził rozmowę z Rubik. - Słuchaj, słuchaj, ja odpowiem! - powiedziała modelka. Węglarczyk jednak wszedł jej w słowo i zadał pytanie o "granicę nagości w reklamie".

Ja zawsze decyduję, kiedy się rozebrać, a kiedy nie i to jest moja decyzja. I dla kogo, i dla jakiego projektu. Jeżeli wierzę, że ten projekt ma jakiś artystyczny cel, współpracuję z fotografem, któremu ufam (...) to wtedy się decyduję na to.

To nie jest tak, że ktoś mnie poprosi i ja się zacznę rozbierać, pokażę tobie cycki, że tak powiem. To jest bardzo duża różnica - podkreśliła Anja Rubik.

Zebrała brawa. Zaznaczyła, że jest "szczęściarą", bo nigdy nie czuła w zawodzie "presji, żeby się rozebrać". Rubik powiedziała też, że wiele jej koleżanek spotkało się z molestowaniem, ale ona sama "zbudowała sobie barierę", a "predatorzy seksualni" się jej boją.

Węglarczyk zaproponował mężczyźnie, który poprosił Rubik, by pokazała piersi, że kupi mu książkę "#sexedpl". Ta niedługo ukaże się w druku. Przy projekcie #sexedpl Rubik współpracowała m.in. z psycholożką Barbarą Ewą Baran i fotografką Zuzą Krajewską.

Przemoc seksualna - gdzie szukać pomocy

Pomoc dla siebie lub bliskiej osoby, która padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>