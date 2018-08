Policja podejrzewa, że przebrał pomnik Lecha Kaczyńskiego. "Przeszukanie o 6.30, płacz 6-latki"

W czwartek nad ranem dwóch mężczyzn nałożyło na pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich w Białej Podlaskiej banner - kamizelkę z napisem "Konstytucja". Policja podejrzewa, że jednym z nich był Ryszard Filipiuk.

Pomnik Lecha Kaczyńskiego przebrany. Policja wkracza do akcji

W rozmowie z TOK FM mężczyzna powiedział, że „nie potwierdza ani nie zaprzecza”, że odpowiada za powieszenie koszulki na pomniku.

Mężczyzna opowiedział też o przeszukaniu. Relacjonował, że policjanci szukali telefonów i nośników danych. Funkcjonariusze, mimo ostrzeżeń żony, weszli na piętro, gdzie spała synowa mężczyzny, która jest po operacji, oraz jego sześcioletnia wnuczka. Dziecko się obudziło i zaczęło płakać. - Czy naprawdę był powód do takiego działania? - pytał mężczyzna w rozmowie z TOK FM. Dodał, że policjanci krzyczeli do żony, że wyślą za nim list gończy - Filipiuka nie było wtedy w domu. Powiedział, że policja nie miała nakazu rewizji. W takiej sytuacji powinna była go dostarczyć niezwłocznie po rewizji. - Do dziś go nie dostarczyli - powiedział Filipiuk.

Drugi mężczyzna, którego policja podejrzewa o nałożenie koszulki, 67-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej, usłyszał zarzuty ws. znieważenia pomnika.

Tydzień temu w sobotę koszulka z napisem „Konstytucja, Jędrek” pojawiła się na pomniku Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie. Z kolei w ubiegły piątek podobne koszulki zawisły na prawie 30 pomnikach i rzeźbach w Polsce, m.in. na warszawskiej Syrence i Smoku Wawelskim.

Komentarze: "Ktoś w PiS upadł na głowę"

Sprawę skomentowała Joanna Augustynowska z PO (wcześniej Nowoczesna).

Przeszukanie o 6:30, płacz 6-latki, a wszystko z powodu koszulki na pomniku. Ministrze Brudziński, czy zastosowane metody były adekwatne do czynu? Czy to nowe standardy Polskiej Policji?

- napisała na Twitterze.

Szef MSWiA odpowiedział posłance. Akcję nazwał "żałosnymi happeningami".

W mojej ocenie Pani Poseł w tym przypadku to działanie nie było adekwatne. Ale powinniśmy pamiętać, że jeżeli nie będzie reakcji na te żałosne „happeningi” dzisiaj, to być może jutro będziemy świadkami niegodnych akcji wobec innych pomników. Np. Jana Pawła II, Bohaterów Getta czy Józefa Piłsudskiego

- napisał Joachim Brudziński.

Sprawę skomentował też Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej w rządzie PO-PSL:

Szukali koszulek? Egzemplarzy konstytucji? Ktoś w PiS upadł na głowę.