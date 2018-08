lukasz_patrykus 6 minut temu Oceniono 2 razy 2

PiS wciela w życie zasadę: nie będzie Niemiec lał nam w twarz i dzieci nam...

---

a tak na marginesie to ta cala wierchuszka Edków z PiSu już jest żałosna w tepieniu Owsiaka, to wywalenie z TV "publicznej", ta próba organizowania kontr-składki na Caritas, te lipne procesy z dudy... a Owsiak czego sie nie dotknie to rekord, powodzenie, mila atmosfera, przyjaźń, miłość i empatia... w porównaniu do Jurka wglądacie jak żałosne kundle, które próbują podgryzać przechodzące tłumy Polaków