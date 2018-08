Robert N., adwokat podejrzany ws. reprywatyzacji w W-wie może opuścić areszt. "Milion zł kaucji"

Jak powiedziała rzeczniczka prasowa ds. cywilnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Małgorzata Lamparska, sąd uznał, że przedłużenie aresztowania do 21 października może być zamienione na poręczenie majątkowe w wysokości miliona złotych. Sąd wprowadził także wobec podejrzanego dodatkowe zabezpieczenia w postaci zakazu opuszczania kraju i kontaktowania się we współoskarżonymi.

- Sąd, umożliwiając zamianę tymczasowego aresztowania na środek wolnościowy, wziął pod uwagę, że tymczasowy areszt jest zastosowany od około osiemnastu miesięcy, wziął także pod uwagę postawę podejrzanego w postępowaniu procesowym, a także rodzaj stawianych mu zarzutów - powiedziała rzeczniczka Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił natomiast zażalenia innych podejrzanych w tym śledztwie: adwokat Aliny D. oraz jej syna Jakuba R., byłego wiceszefa Biura Gospodarki stołecznego ratusza.

- Różnica w ocenie Sądu Apelacyjnego polega na tym, że osoby te mają postawione zarzuty o silniejszym charakterze - dodała Małgorzata Lamparska.

Jaki: Wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział, że wysoka kaucja dla Roberta N. oznacza bardzo duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.

Jaki przyznał, że nie zna dokładnych powodów decyzji sądu, ale może to oznaczać, że Robert N. zdecydował się współpracować z wymiarem sprawiedliwości. - Może to być przełom w tym śledztwie, nie mam jednak dostatecznej wiedzy, by to komentować - powiedział Jaki.

Według śledczych Jakub R. miał brać udział w oszustwach dotyczących wydania decyzji administracyjnych dla nieruchomości położonych w Warszawie. Pomagała mu jego matka, Alina D. Prokuratura zapowiada, że chce zamknąć śledztwo w październiku.