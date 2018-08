Telefon do straży miejskiej. Z "kwiatka" wykluł się nocny motyl, największy na świecie

4v godzinę temu Oceniono 14 razy 4

Cudny okaz. Było wypuścić. Nikomu by krzywdy nie zrobił. Pogoda w sam raz dla niej. Latała by sobie tu i tam. Wzbudzając radość tych, co umieją docenić jej piękno. Może by odwiedziła wschodnią część miasta nawet. M.?