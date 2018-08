Podejrzewano, że w Lucynowie 33-latek spadł z ogrodzenia. Bieg sprawy zmieniła drobina na bucie

W Lucynowie w powiecie wyszkowskim w grudniu ubiegłego roku znaleziono nieprzytomnego 33-latka.

Lucynowo. Maleńki ślad lakieru na bucie zmienił bieg śledztwa

Mężczyzna doznał urazu głowy, wszystko wskazywało na to, że było to spowodowane niefortunnym przeskakiwaniem przez ogrodzenie. Jak podaje Polsat News wskazywał na to m.in. but znaleziony za ogrodzeniem. Wersję tę potwierdzał też biegły lekarz.

Sprawa mogłaby na tym się zakończyć, gdyby nie spostrzegawczość jednego z policjantów. Technik kryminalistyki, z którym udało się porozmawiać reporterowi "Wydarzeń", odnalazł na bucie mężczyzny maleńki ślad. Była to drobina lakieru.

Po tym ustaleniu jeden z policjantów z Wyszkowa przez kilka tygodni sprawdzał ogłoszenia z samochodami na sprzedać w internecie. Udało mu się znaleźć ofertę z samochodem ze śladami po kolizji. Lakier z samochodu porównano ze śladem z buta, pasowały do siebie. Policja zatrzymała 30-letniego właściciela pojazdu.

Mężczyzna tłumaczył policji, że bał się odpowiedzialności, dlatego uciekł z miejsca wypadku. Teraz grozi mu nawet 12 lat więzienia.