Burmistrz Golczewa przyjechał pijany do pracy? Zaprzecza: "Byłem trzeźwy jak świnia"

gibbonzlodzi 21 minut temu Oceniono 1 raz 1

Kulsony rozpoczęli aktywną kampanię wyborczą do Samorządów RP.

Teraz każdy z gminy, powiatu, dzielnicy, województwa będzie mógł zakapować do kulsonerii przeciwnika politycznego aby go zgnoić.

PS. Inicjator tej akcji nie martwił się wcześniej, że pan burmistrz, jego przełożony, jeździ po pijaku. Burmistrz mógł kogoś przejechać. Znał te fakty, nie reagował?

Dopiero teraz zastawił pułapkę na przełożonego, celowo nie podpisał wniosku urlopowego, nasłał kulsonów, prowadził nawet akcję poszukiwawczą policji.

Zaczyna się era inspekcji robotniczo-chłopskich, trójek klasowych, no i może wreszcie upragnionego przez Kaczyńskiego Frontu Jedności Narodu, ze zbrojnym ramieniem Partii czyli Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Kulsony nie mieli prawa nękać gościa w domu, nawet jak był wypity. Nie było podejrzenia o popełnieniu przestępstwa przez p. burmistrza. Jedyna przesłanka to słowne zapowiedzi wice-burmistrza o stanie nietrzeźwości swojego przełożonego. Sprawa miała miejsce poza Magistratem / miejscem pracy obu panów / i kulsonom ch...j do tego.

Średnio rozgarnięty adwokat roz...bie tą sprawę w pył.

Nie jestem za p. burmistrzem, absolutnie, sam sobie to zgotował.

Ale czuję, że takich polskich, małostkowych, sposobów na dotarcie do PISowskiego koryta będzie więcej. Wybory samorządowe tuż, tuż.

Chętnych władzy dupków nic nie powstrzyma, tym bardziej, że jak hieny poczuli krew.