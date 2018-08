Komendant straży odmówił polania wodą publiczności Pol'and'Rock. Owsiak apeluje, straż tłumaczy

kemor234 2 godziny temu Oceniono 87 razy 55

"... że użyczymy organizatorowi węży, kurtyn wodnych, które mógłby podłączyć do hydrantów".

Już widzę te hydranty ... na polu.

Powyższa odpowiedź PISOWSKIEGO komendanta straży jest tylko po to, żeby można było "wykazać się dobrą wolą", jak media będą komentować. To będzie kolejny przekaz dnia "przecież dawaliśmy im kurtyny wodne".