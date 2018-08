Nowe samoloty VIP są gotowe do lotów. Prezydent poleci gulfstreamem do Australii?

smiki48 godzinę temu Oceniono 16 razy 8

Podstawowy błąd, to zatrudnianie pilotów wojskowych do odbywania lotów o charakterze cywilnym. Gdyby lot do Smoleńska był obsługiwany przez cywilnych pilotów, to nie byłoby katastrofy.

Natomiast kupowanie dwóch identycznych samolotów jest pozbawione sensu. Bo ktoś sobie założył, że jeden samolot ma być do dyspozycji prezydenta, a drugi premiera. Jakby nie mogli latać samolotami rejsowymi jak reszta Polaków. A w ostateczności na przelot do Australii można wyczarterować samolot.