Ciało młodego mężczyzny odkryli w nocy w centrum Łodzi. Prokuratura: to 10. ofiara dopalaczy

nanorobot 2 godziny temu Oceniono 17 razy 7

"Prawdopodobnie us造szy zarzut sprowadzenia zagro瞠nia dla 篡cia i zdrowia wielu os鏏, nast瘼stwem czego by豉 鄉ier 25-latka."



Przeciez to jest nic innego jak "dajcie mi cz這wieka a znajd paragraf". Tak zwane dopalacze, to ca豉kowicie legalnie dost瘼ne w obrocie substancje chemiczne. Tak samo jak np. odzynniki chemiczne. To do czego kto ich u篡je, to jego prywatna sprawa i ich sprzedawca nie mo瞠 ponosi za to 瘸dnej odpowiedzialno軼i.