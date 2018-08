witoldpolak pół godziny temu Oceniono 8 razy 4

Polska będzie pogodowym rajem?



Polska meteorologicznym rajem pełnym egzotycznych roślin, bez zim, z wiecznym gorącym i pięknym latem? Cóż, brzmi to absurdalnie, szczególnie w obliczu śniegu i mrozu, który nęka nas o tej porze roku. Taka wizja została jednak przedstawiona przez Andrzeja Czesława Klimuszkę, polskiego franciszkanina.

Otóż według Klimuszki warunki w naszym kraju mają zmienić się do tego stopnia, że na drzewach rosnąć mają zacząć cytrusy. Powód? Przebiegunowanie. Po jego nastąpieniu ma dojść do ekstremalnych zmian klimatycznych na terenie Europy, a Polski przede wszystkim. - Przyjdzie taki czas, że w Polsce będzie ciepło jak na równiku, a za waszymi oknami będą rosły owoce południowe - pisał.

Słabnie pole magnetyczne Ziemi



Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) poinformowała, że są pierwsze kompletne zestawy danych z roju trzech satelitów Swarm, które miały za zadanie zbadanie pola magnetycznego Ziemi. Wstępne wyniki są niepokojące. Dane wskazują, że pole magnetyczne słabnie, co może spowodować np. zmianę klimatu. Zdaniem części ekspertów, zmiany te mogą zwiastować zamianę biegunów magnetycznych w przyszłości: południowy stanie się północnym, a północny południowym. Naukowcy obawiają się, że Ziemia może powtórzyć smutny los Marsa, który ze względu na zanik pola magnetycznego, stracił swoją atmosferę.



Naukowcy alarmują: przebiegunowanie Ziemi trwa najwyżej kilkadziesiąt lat



O zmianie biegunowości pola magnetycznego Ziemi, zwanego przebiegunowaniem, informowaliśmy jakiś czas temu. Ostatnie badania naukowców wskazują na to, że może być to zjawisko znacznie gwałtowniejsze niż podejrzewano do tej pory.

Istnieją liczne dowody wskazujące na to, że przebiegunowania miały miejsce w przeszłości na Ziemi i prawdopodobnie w jakiś sposób wpływało to na wszystkie organizmy żywe. Nowe badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół włoskich, francuskich i amerykańskich ekspertów wykazały, że ostatnie odwrócenie biegunów magnetycznych, które miało miejsce ponad 780 tysięcy lat temu, nie trwało kilka tysięcy lat - jak wmawiali nam do tej pory naukowcy - ale stało się to bardzo szybko, w mniej niż sto lat. To znaczy, że proces ten skraca się do czasu porównywalnego do ludzkiego życia.

Przebiegunowaniu towarzyszy także słabnięcie pola magnetycznego, co może spowodować np. zmianę klimatu. Naukowcy obawiają się, że Ziemia może powtórzyć smutny los Marsa, który ze względu na zanik pola magnetycznego, stracił swoją atmosferę.



