Nietypowa interwencja w Lublinie. Mężczyzna zamknięty na noc w sklepie Media Markt

Do nietypowej interwencji policji doszło we wtorek po godzinie 21. Do komendy zadzwonił mężczyzna, który prosił o pomoc w wydostaniu się ze sklepu. Z jego relacji wynikało, że przegapił moment, kiedy pracownicy zamykali market.

Kiedy na miejscy przyjechał patrol policji, mężczyzna zachowywał się spokojnie i prosił o oswobodzenie. Teraz funkcjonariusze ustalą, dlaczego nikt z pracowników nie zauważył roztargnionego klienta - informuje Lublin112.pl