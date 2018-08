"74. rocznica Powstania Warszawskiego. Ambasada Niemiec: ze smutkiem i wstydem oddajemy hołd."

zigzaur 21 minut temu Oceniono 2 razy 2

Istotnie, w tragedii Warszawy udział Niemców był bardzo duży:



Dzień 1 sierpnia 1944 zaczął się dla Adolfa Hitlera bardzo źle. Z rana odwiedził go Wilhelm Keitel z materiałami ze śledztwa w sprawie puczu, prowadzonego przez Ernesta Kaltenbrunnera. W aktach było zeznanie generała Hansa Speidela obciążające Erwina Rommla, idola niemieckiej generalicji wylansowanego przez Goebbelsa. To wytrąciło Hitlera z równowagi: zawładnęły nim poczucie zawodu i bezsilności oraz gniew i żal.

A jeszcze późnym popołudniem nadeszła z Warszawy wiadomość o wybuchu powstania. Z pewnością nie poprawiło to Hitlerowi nastroju.



Teraz będzie tekst cyniczny i wredny:

Gdy powstańcy ruszyli do walki z butelkami na bunkry, wśród Niemców panował paraliż decyzyjny. Nikt nie chciał podejmować decyzji: ani wojska frontowe, ani okupacyjno-tyłowe, ani SS/policja. Dowódca frontowej 9 armii, Nikolaus von Vormann, nawet odmówił wysłania żołnierzy z frontu do walki z powstaniem. Liczył, że garnizon okupacyjny poradzi sobie.

W miarę energicznie zareagował Himmler, wysyłając zmotoryzowane jednostki policji z Warthegau pod dowództwem Reinefartha, potem dołączono rosyjskich dobrowolcow.

Dotarcie tych jednostek trochę potrwało a w policji służyli raczej starsi i pamiętający poprzednią wojnę. Unikali walki z dobrze znającymi teren powstańcami, za to wyżyli się na cywilnej ludności.



I tak oto, von Vormann i Model przeforsowywali swoje stanowisko: ani jednego żolnierza z frontu do Warszawy, a zomowcy Reinefartha wyrzynali ludność cywilną, w centrum Warszawy trwała euforia z powodu zajmowania kolejnych obiektów, przeważnie o zerowej wartości wojskowej.



Teraz będzie okropna konkluzja:

Gdyby strona niemiecka zareagowała szybko i brutalnie stłumiła powstanie w parę godzin, liczba ofiar byłaby wielokrotnie mniejsza.