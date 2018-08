Łódzkie. 8 osób zmarło po zażyciu dopalaczy. Matka ofiary: Nienawidzę dilerów, sieją śmierć

minkat 12 minut temu Oceniono 4 razy 2

bardzo mi przykro, ale to raczej kwestia wychowania. mnie by do glowy nie przyszlo lykac substancje niewiadomego pochodzenia. narkotykow tez nigdy nie bralam, nigdy nie palilam bo sie brzydze(palaczy-facetow tez sie brzydze). czasami sie upijam, ale nie musze.



nigdy w zyciu nieprzyszlo mi do glowy robic cos tylko dlatego, ze kolezanki robia. nigdy. i wlasnie to jest kwestia wychowania- zeby dziecko w pewnym momencie mialo sile powiedziec "robcie co chcecie, ale beze mnie" i to niezaleznie od tego czego sprawa dotyczy.