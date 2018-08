Fala upałów nie opuszcza Polski. Co robić, a czego kategorycznie unikać? Siedem porad

O zasadach, o których należy pamiętać, opowiedział dla PAP Nauka w Polsce prof. Przemysław Kardas z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

1. Unikaj gwałtownych zmian temperatury

Kiedy nagle zmienia się temperatura otoczenia, nasz układ odpornościowy przestaje funkcjonować. Sprzyja to rozwijaniu się chorób, np. anginy. Dlatego ekspert odradza wchodzenie do klimatyzowanego samochodu od razu po zejściu z plaży lub spożywanie wtedy zimnych napojów.

2. Unikaj nadmiernego przegrzewania i chłodzenia się

Zarówno jedno, jak i drugie nie jest zdrowie dla naszej odporności. Należy więc unikać np. siadania przy wywiewie klimatyzacji i ustawiania jej na maksymalnie niską temperaturę. Takie zachowania sprzyjają rozwojowi zapalenia zatok.

3. Pamiętaj o używaniu kremów z filtrem podczas opalania

Jak zaznaczył prof. Przemysław Kardasz, nowotwory skóry spowodowane są często poparzeniami słonecznymi w wieku wczesnodziecięcym, dziecięcym czy przedszkolnym. Nie można więc zapomnieć o używaniu kremów z filtrem. Nie należy też zbyt długo przebywać na słońcu.

4. Noś nakrycia głowy

Noszenie kapeluszy, chustek, toczków czy korzystanie z parasola, chroniącego przez światłem słonecznym, pozwoli uniknąć udaru słonecznego i przegrzania, które może skutkować np. zawrotami głowy. Pamiętać o tym powinny przede wszystkim osoby łyse, ponieważ u nich poparzenie skóry głowy może wiązać się nawet z rozwojem nowotworu.

5. Dużo pij

Podczas upałów powinniśmy spożywać przynajmniej 2 litry wody dziennie. Ważne jest to zwłaszcza u osób starszych, u których naturalnie zanika uczucie pragnienia.

6. Nie zapominaj o warzywach i owocach sezonowych

Nie dość, że wiele warzyw i owoców, np. ogórek czy arbuz, składają się przede wszystkim z wody, co dodatkowo uzupełnia zapotrzebowanie na nią organizmu, to jeszcze zawierają średnią ilość białka i małą węglowodanów. To idealne składniki posiłków podczas upałów, kiedy nie potrzebujemy tak dużo kalorii.

7. Nie wychodź między 10.00 a 18.00

Aktywność fizyczna jest wskazana rankiem i wieczorem. Między 10.00 a 18.00, kiedy temperatura jest najwyższa, w miarę możliwości należy zostać w pomieszczeniu. Warto wtedy zamknąć i zasłonić okna, aby nie wpuszczać do środka gorącego powietrza.