Poznań. Wyszedł "na chwilę", wrócił po 40 minutach. W gorącym aucie zostawił dwoje dzieci

Co za niedorozwoje umysłowe tyle się na ten temat pisze w prasie w internecie mówi w telewizji a to jak grochem o ścianę, jedyną skuteczną decyzje może podjąć jedynie przepis mówiący o karze grzywny w wysokości na przykład 3000 zł to nauczy potencjalnych debili do przestrzegania faktu nie zamykania nikogo w samochodzie!!