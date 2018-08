Niebezpieczna pogoda. Cała Polska w czerwieni. Są ostrzeżenia pogodowe IMGW

Pogoda, choć słoneczna, będzie dziś męcząca dla większości osób. We wtorek w Słubicach w woj. lubuskim odnotowano 34,6 st. C. W środę temperatura na zachodzie Polski może sięgnąć 35 st. C. W pozostałych częściach kraju termometry pokażą około 30 st. C. Nieco chłodniej może być tylko rejonach górskich i wschodniej części Podlasia.

Alert pogodowy

Taki upał może być groźny. Dlatego IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem (w 3-stopniowej skali). Ostrzeżenia I stopnia dotyczą jedynie Warmii i Mazur oraz Podlasia, pozostałe regiony są objęte alertami II stopnia.

Co oznacza taki alert? Stopień ostrzeżenia mówi nam o intensywności upału. Im wyższy alert, tym gorąc będzie bardziej dokuczliwy, a nawet groźny. Jak ustrzec się przed skutkami takiego upału?

Upalna pogoda. Zasady bezpieczeństwa

Jeśli nie zachowamy dziś ostrożności, upał może okazać się niebezpieczny dla zdrowia naszego i naszych zwierząt. Przegrzanie organizmu, odwodnienie, udar, poparzenia - to najpowszechniejsze skutki upałów.

Najbardziej narażone są osoby starsze i małe dzieci, ale najprostsze rady powinni wziąć sobie do serca wszyscy. Należy unikać długiej ekspozycji na słońce i pić dużo płynów. - Ważne jest nawadnianie organizmu - przypomina dietetyk, doktor Karina Ryterska. Cały czas miej przy sobie butelkę z napojem i pij regularnie przez cały dzień. Zwierzęta też powinny mieć dostęp do cienia i świeżej wody. Warto śledzić komunikaty pogodowe, by upewnić się, że w pogodzie nie zaszły nagłe zmiany.

Doktor Magdalena Janeczek z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przypomina, że słońce jest dla każdego, ale trzeba pamiętać o dobrej ochronie. Szczególnie osoby o jasnej karnacji powinny chronić skórę kremami z wysokim filtrem UV.

Pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Pamiętajcie, by nigdy nie wchodzić do niej po alkoholu. Bezpiecznie kąpać się na wyznaczonych kąpieliskach. Należy jednak zwracać uwagę na ostrzeżenia przy nich. Część tych nad Bałtykiem jest zamknięta z powodu sinic.

Sinice nad Bałtykiem - kąpieliska 1 sierpnia