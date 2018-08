"RODO namiesza w wyborach samorządowych 2018. Będzie problem z podpisami"

lojciecdyrektor 19 minut temu Oceniono 1 raz -1

"Do tej pory sprawa była prosta - popierający po prostu podpisywał się na liście, nie trzeba było niczego zakrywać." Serio?! Wcześniej nie było ochrony danych?! To, że wszyscy tak robili nie znaczy, że to było ok.