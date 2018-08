CBŚP zatrzymuje ws. milionowych wyłudzeń. W tle produkcja napojów na dużą skalę

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) z Gorzowa Wielkopolskiego ustalili, że w nielegalny proceder mogło być zaangażowanych 12 firm, Ich przedstawiciele zawarli 14 umów leasingowych na urządzenia służące do produkcji napojów. W procederze wykorzystano tak zwane słupy, na które to osoby zakupiono cztery istniejące spółki i na nie między innymi zawierano umowy leasingowe. Zakup istniejącej spółki miał uwiarygodnić podmiot w ocenie ryzyka firmy leasingowej, a umiejscowienie siedziby spółki w "wirtualnym biurze" miało utrudnić bezpośrednie dotarcie do osób zarządzających spółką.

W Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu zatrzymanym siedmiu osobom przedstawiono łącznie 39 zarzutów, w tym oszustwa, wyłudzenia mienia znacznej wartości i poświadczania nieprawdy. Pięciu podejrzanych aresztowano na 3 miesiące, dwie osoby objęto dozorem policyjnym oraz zakazem opuszczania kraju.